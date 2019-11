Rattenbestrijders met elektrische auto op pad

Publicatie: vr 01 november 2019 16.03 uur

DRACHTEN - De plaagdierenbestrijders van Smallingerland gaan voortaan met een elektrische auto op pad. De zeventien jaar oude bestelauto wordt vervangen. De kosten van 39.000 euro zijn flink hoger dan die voor een auto op benzine of diesel, maar het verminderen van de CO2-uitstoot is een van de redenen voor de gemeente om over te stappen.

Voorheen kregen de plaagdierenbestrijders altijd een auto, die al door collega-ambtenaren was gebruikt. Op dit moment is er binnen Smallingerland geen geschikt voertuig beschikbaar. Reden voor de gemeente om in de buidel te tasten, want de aanschaf van een nieuwe auto is volgens het college van burgemeester en wethouders zeer gewenst. De elektrische bestelauto zelf kost naar verwachting 35.000 euro, een laadpaal zo’n 2.500 euro en nog wat kleine zaken maakt de investering van 39.000 euro compleet.