Kofferbak 'mobiele bandieten' vol met deo en kaas

Publicatie: vr 01 november 2019 15.23 uur

LEEUWARDEN - Op 18 oktober hield de politie een 24-jarige Moldaviër aan die bij de Aldi in Drachten zijn rugtas had volgepropt met 62 chocoladerepen. De man moest vrijdag voor de rechter verschijnen. Hij zei dat hij honger had. De rechter geloofde er niks van en veroordeelde de chocoladedief tot een maand cel. De man maakte deel uit van een groep Oosteuropeanen, die was gesignaleerd in Arnhem, Klazienaveen, Hendrik Ido Ambacht en het Limburgse Mill.

Rovend door het land

Via de telefoon van de Moldaviër kwam de politie uit bij wat leek op een bende die volgens officier van justitie Eelco Jepkema met maar één doel voor ogen naar Nederland was gekomen. ‘Om in groepjes rovend door het land te gaan’. Op de mobiel van de verdachte stonden afbeeldingen van chocoladerepen, bussen Axe deodorant en screenshots van Aldi-winkels in onder andere Limburg en Rotterdam. En er stonden foto’s in de telefoon van twee auto’s: een BMW en een Dacia. De Dacia werd een dag nadat de chocoladedief was opgepakt door de politie bij Lemmer aan de kant van de weg gezet.

41 stukken kaas

In de auto zaten drie landgenoten van de Moldaviër die een chaletje hadden gehuurd in de buurt van Bakhuizen. De kofferbak van de Dacia lag bezaaid met 71 bussen Axe deo, 40 chocoladerepen, 41 stukken kaas, 10 zakken M&M’s, 2 pakken scheermesjes en een paar schoenen. In een tweede auto, een BMW, lag voor 110 euro aan zakken met nootjes. Alles was eerlijk gekocht volgens de mannen, die zich vrijdag eveneens voor de rechter moesten verantwoorden.

Kletsverhalen

Desgevraagd konden ze geen bonnetjes overleggen en ze konden zich ook niet herinneren waar ze de spullen had gekocht. De 24-jarige zei dat hij als toerist naar Nederland was gekomen, de andere drie beweerden dat ze op zoek waren naar werk. De officier wist wel beter: ‘Jullie zitten kletsverhalen op te hangen, alsof we achterlijk zijn in dit land. Dit zijn mensen die misbruik maken van de open grenzen in Europa om op grote schaal misdrijven te plegen’.

‘Jullie zijn de mobiele bandieten’

Van de verzamelterm voor dit soort criminaliteit – ‘mobiel banditisme’ – hadden de verdachten volgens eigen zeggen nog nooit gehoord. Jepkema legde het aan ze uit: ‘Jullie zijn de mobiele bandieten’. De officier kon niet bewijzen dat het drietal de spullen die in kofferbak lagen had gestolen. Maar ze moeten volgens Jepkema hebben geweten dat de goederen waren gestolen. Hij eiste voor de drie verdachten twee maanden cel. De rechter nam het voorstel over. Wijnands veroordeelde de chocoladedief tot een celstraf van een maand. De auto’s krijgen de verdachten niet terug, die staan te wachten op de rechtmatige eigenaar. De verdachten hadden gezegd dat ze de auto’s van bekenden en familie hadden geleend. De gestolen spullen gaan terug naar de Aldi.