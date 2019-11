Drachtster dakloos na vondst 80 gram hennep

Publicatie: vr 01 november 2019 14.35 uur

LEEUWARDEN - De vondst van ruim 82 gram hennep in zijn woning aan het Schuttersveld in Drachten had voor de 21-jarige bewoner vergaande gevolgen. De man werd uit zijn woning gezet en heeft blijkbaar nog steeds geen dak boven zijn hoofd. Dat bleek vrijdag op de zitting van de politierechter, waar de Drachtster zich had moeten melden. Sinds augustus vorig jaar staat de man nergens ingeschreven.

Kweektent

De politie kwam begin februari vorig jaar bij hem aan de deur, men was op zoek naar iemand anders. Bij het doorzoeken van de woning stuitten de agenten op een kweektent voor hennepplanten. De verdachte erkende dat hij met tien plantjes was begonnen en uiteindelijk zeven had geoogst. De hennep die werd aangetroffen vormde de opbrengst. De man woonde ruim een half jaar aan het Schuttersvel. De wiet was volgens hem voor eigen gebruik, hij kon er goed van slapen.

Geen vast adres

Hij verwachtte toen al dat hij de woning uitgezet zou worden en dat is ook gebeurd. Voor het bezit van de hennep kreeg hij indertijd een boete van 200 euro. Hij had niet betaald, met als gevolg dat de zaak bij de rechter kwam. Omdat hij geen vast adres heeft, zag de officier van justitie het duister in wat het innen van de boete betrof. Zij eiste een voorwaardelijke celstraf van een week. De rechter hield het toch maar bij de boete.