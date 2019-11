Fietsster geschept door auto in Drachten

Publicatie: vr 01 november 2019 14.27 uur

DRACHTEN - Op de kruising van de Oude Nering met het Moleneind NZ heeft vrijdagmiddag een auto een fietsster geschept. Deze werd vermoedelijk over het hoofd gezien door de automobilist. De fietsster kwam hard op de weg terecht.

Een ambulance is ter plaatse gekomen om het meisje te onderzoeken. In afwachting van de ambulance mocht ze in de auto wachten in verband met de regen. Ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis en is door haar moeder opgehaald.