Onderhoud aan brug SkÃ»lenboarch: geen scheepvaart

Onderhoud aan brug Skûlenboarch: geen scheepvaart

Publicatie: vr 01 november 2019 08.28 uur

JISTRUM - De brug van Skûlenboarch wordt vrijdag niet bediend voor de scheepvaart. Vanaf 6.30 uur is de brug niet in gebruik in verband met onderhoudswerk.

Bij de scheepvaartberichten van Rijkswaterstaat werden de werkzaamheden aangekondigd. Tot nader bericht wordt de brug niet bediend. Het is onbekend hoelang het onderhoudswerk gaat duren.