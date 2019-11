Oppositie verlaat raadszaal en eist raadsonderzoek

Publicatie: vr 01 november 2019 05.10 uur

BURGUM - De voltallige oppositie van Tytsjerksteradiel heeft donderdagavond de raadsvergadering verlaten. De raadsleden zijn het niet eens met de wijze waarop het college van B&W met geld omgaat. De eens zo rijke gemeente is inmiddels al jarenlang de controle kwijt over de uitgaven. In 2005 had de gemeente nog een reserve van 30.5 miljoen euro en daar is in 2024 nog zo'n 4 miljoen euro van over. Elk jaar wordt er meer geld uitgegeven dan er is.

De raadsleden eisten dat er een raadsonderzoek komt om het tij te keren. Een raadsonderzoek is in de gemeentepolitiek een zwaar middel dat alleen wordt ingezet bij grote moeilijkheden.

Voordat de oppositie de raadszaal verliet, gaven de partijen tijdens deze begrotingsvergadering hun mening. Brigitta Scheepsma van GrienLinks: "De voorliggende begroting is een doolhof, het is onmogelijk om afwegingen te maken en te controleren. We kunnen onze taak niet uitvoeren." Saskia van der Werf-Bieleveld (PvdA) stemde ook niet in met de begroting. "Een begroting waar geen touw aan vast te knopen is. Er is geen doorkomen aan" Het is volgens haar niet de bedoeling dat de algemene reserve gebruikt wordt als normale bron van inkomsten.

Raadslid Dineke Wagenaar (VVD): "Wy bin gjin riedslid wurden om ûnderhâld op sportakkommodaasjes út te stellen mar wol in pear ton beskikber te stellen foar nij kantoarmeubilair yn 't gemeentehûs". Deze kamikaze-begroting doet volgens Wagenaar geen recht aan de inwoners.

D'66'er Erwin Duursma vond dat deze begroting niet uit te leggen is. "Als we nu alle bibliotheken sluiten, hadden we dan nog wel gekozen voor de Regiodeal?" Duursma was verbaasd over de willekeurige bezuinigen die zonder samenwerking werden bedacht. Hij ging dan ook niet akkoord: "Ik schrik dan toch als we voor 400.000 euro nieuwe bureaus en lade-blokken gaan bestellen."

Voorzitter (en burgemeester) Jeroen Gebben was even van zijn à propos nadat de raadsleden de zaal hadden verlaten. Hij herpakte snel en vond hun besluit 'spitich'. "Dit is net de manier wêrmei wy gearwurkje, It heart net by in demokratysk proses." De vergadering werd geschorst om met een kopje koffie de kwestie te verwerken. Na 50 minuten werd de vergadering weer voortgezet.

De coalitiepartijen CDA, FNP en ChristenUnie besloten de vergadering voort te zetten in de nieuw verbouwde maar inmiddels halflege zaal. Raadslid Age Kramer van het CDA zei, namens de fracties, op hun beurt weer verbaasd te zijn op het besluit van de oppositiepartijen. Zij gingen wel akkoord met de voorgestelde begroting.