'Kleine Poiesz' in Burgum sluit deuren

Publicatie: vr 01 november 2019 02.47 uur

BURGUM - Jaren was de 'kleine Poiesz' aan de Mr. W. M. Oppedijk van Veenweg een vertrouwd adres. Dat gaat per 1 januari 2020 verdwijnen. De winkel sluit de deuren. De supermarkt is volgens de directie niet toekomstbestendig.

De directie van Poiesz Supermarkten B.V. is van mening dat de markt in het dorp Burgum optimaal bediend kan worden met de andere Poiesz supermarkt aan de Freerk Bosgraafstraat. Poiesz zegt wel dat zij van plan om elders in de regio een nieuwe moderne supermarkt te gaan realiseren. Met de gemeente wordt al geruime tijd naar concrete mogelijkheden gezocht.