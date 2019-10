F-35 vertraagd geland op vliegbasis Leeuwarden

Publicatie: do 31 oktober 2019 16.00 uur

LEEUWARDEN - Rond 15.30 is donderdag de eerst operationele F-35 geland op vliegbasis Leeuwarden. Het publiek en een groot aantal spotters moest even geduld hebben, want de F-35 kon pas later landen vanwege een voorzorgslanding van een F-16.

Beteuterde spotters

Toch viel het voor de vele spotters rondom de vliegbasis wat tegen. Vanaf de aangewezen plekken hadden zij slecht zicht op de aankomst. Hierdoor hebben de meesten niet de plaatjes waarvoor ze, soms vanuit het hele land, naar Leeuwarden waren gekomen.

Historische kwartet

De nieuwe kist werd bij de eerste ereronde vergezeld door een F-16, een Hawker Hunter en een oude Spitfire. Gezamenlijk maakten zij een ronde boven het Friese land. Dit historische kwartet daarna in etappes geland, met als laatste de F-35. Met uitzondering van de Spitfire, deze is niet geland op de vliegbasis.

Water met schuim

Het nieuwe gevechtsvliegtuig werd onthaald met een watersaluut door de brandweer van de vliegbasis. Normaal gebeurd dit met alleen water. Maar door nog onbekende oorzaak zat er ook schuim bij. Hierdoor was de zicht voor de piloot het laatste deel een stuk minder.

FOTONIEUWS