OM tevreden met uitspraak zaak blokkeerfriezen

Publicatie: do 31 oktober 2019 12.49 uur

LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie is tevreden met de uitspraak in de zaak van de “A7-blokkade”. Het Gerechtshof in Leeuwarden heeft vandaag alle feiten die ten laste zijn gelegd bewezen verklaard en daarbij alle verweren van de verdediging verworpen.

Het OM was in hoger beroep gegaan omdat de rechtbank verdachten had vrijgesproken van het verhinderen van een betoging door het gebruiken van of dreigen met geweld. Daarvoor zijn zij nu ook veroordeeld. Daarnaast vindt het Hof, net als het OM, dat de initiatiefneemster van de actie ook (mede)verantwoordelijk moet worden gehouden voor alle strafbare feiten die op de A7 zijn gepleegd.

Het OM gaat niet in cassatie.