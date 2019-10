Lagere straffen voor blokkeerfriezen

Publicatie: do 31 oktober 2019 10.59 uur

LEEUWARDEN - Het gerechtshof in Leeuwarden scheert de blokkeerfriezen die hoger beroep aantekenden tegen het vonnis van de rechtbank over één kam: het hof veroordeelde de vijftien verdachten donderdag tot een werkstraf van 90 uur, voor het versperren van een weg. Het hof noemde de strafeisen van het Openbaar Ministerie (OM) ‘te fors’. Tegen Jenny Douwes en de motorrijder die op de A6 en de A7 betrokken was bij het tegenhouden van de drie bussen met KickOutZwartePiet-demonstranten eiste het OM een maand geleden werkstraffen van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden.

Uitspraak goed ontvangen

De dertien andere verdachten hoorden werkstraffen van 120 en 150 uur tegen zich eisen. In een eerste reactie zei advocaat Tjalling van der Goot dat zijn cliënten de uitspraak ‘goed ontvangen’ hebben en ‘niet ontevreden’ zijn over het feit dat het hof alle blokkeerfriezen gelijk behandelt. Sommige blokkeerfriezen willen volgens Van der Goot de zaak afsluiten, anderen zijn het fundamenteel oneens met de veroordeling. Van der Goot zal naar verwachting volgende week bekendmaken of er cassatie wordt ingesteld bij de Hoge Raad.



Hetzelfde handelen

Hoewel de straffen beduidend lager zijn dan bij de rechtbank, acht het hof alle feiten – het versperren van de A7, het verhinderen van een betoging, dwang en, in de zaak van Jenny Douwes, opruiing – bewezen. De straf valt lager uit omdat het hier volgens het hof ‘telkens om hetzelfde handelen’ gaat. De verdachten hebben volgens het hof met het tegenhouden van de bussen op 18 november 2017 ‘een intimiderende sfeer’ geschapen, waarbij de inzittenden van de bussen zich terecht bedreigd hebben gevoeld. De blokkeerfriezen ‘hebben het recht in eigen hand genomen en voor eigen rechter gespeeld’, aldus het hof.

Handhaven openbare orde

Met de blokkeeractie op de A7 bij Oudehaske hebben de verdachten ‘anderen belemmerd in de uitoefening van belangrijke grondrechten, te weten het recht op vrije meningsuiting en het recht op betoging’. Het handhaven van de openbare orde en veiligheid is volgens het hof een taak van de overheid. ‘En niet van individuele burgers’. Jenny Douwes wordt medeverantwoordelijk gehouden voor de oproep op Facebook – om de demonstranten tegen te houden – en is daardoor volgens het hof medeplichtig aan opruiing.

Geen ernstige ongevallen

Het hof houdt er rekening mee dat bij de blokkeeractie op de A7 geen ernstige ongevallen zijn gebeurd. Bovendien gaat het hof er vanuit dat het gaat om een incident en dat de verdachten in de toekomst niet opnieuw iets soortgelijks zullen doen. Een van de inzittenden die door het abrupte remmen van de bus een hersenschudding opliep, kreeg een schadevergoeding van 890 euro toegewezen. De Stichting Nederland Wordt Beter van actievoerder Jerry Afriyie krijgt ruim 2000 euro schadevergoeding toegewezen. Net als de rechtbank zag het hof er geen heil in om de veroordeelde blokkeerfriezen een workshop te laten volgen bij dezelfde stichting, een eis van de anti-zwarte Piet demonstranten.