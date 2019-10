Harkemase boys - FC Groningen 2 keer stilgelegd

Publicatie: wo 30 oktober 2019 21.41 uur

HARKEMA - De bekerwedstrijd van Harkemase Boys tegen FC Groningen woensdagavond is voor rust al twee keer stilgelegd. Volgens omstanders brak er na een knal ruzie uit tussen twee supportersgroepen. De politie moest ingrijpen om erger te voorkomen.

Ook de ME is aanwezig op het terrein. Het gebied rondom sportpark De Bosk is door de politie op dit moment afgesloten voor iedereen die daar verder niks te zoeken heeft.