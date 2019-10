Stroomstoring in Hurdegaryp en omstreken

Publicatie: wo 30 oktober 2019 21.12 uur

HURDEGARYP - In Hurdegaryp, Tytsjerk, Oentsjerk en omstreken was woensdagavond de stroom uitgevallen. Op dit moment zijn de monteurs van Liander onderweg om de storing te repareren.

De verwachting is dat de storing rond 23.15 verholpen zal zijn. De oorzaak van de storing is op dit moment nog niet bekend. Er zijn in totaal 3887 aansluitingen zonder stroom.