Scooterrijdster onderuit in Dokkum

Publicatie: wo 30 oktober 2019 20.10 uur

DOKKUM - Woensdagavond rond kwart voor zeven is een vrouw die op een scooter reed, op het fietspad naast de Rondweg-West in Dokkum onderuit gegaan.

Het ongeluk vond plaats tegenover de ambulancepost , waardoor de ambulance snel ter plaatse was. De vrouw is in de ambulance onderzocht op verwondingen. Ze is met de ambulance meegenomen naar de ambulancepost waar de ambulancebroeders ook haar scooter naar toe brachten.

FOTONIEUWS