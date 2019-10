Smallingerland wil 1,4 miljoen terug van jeugdzorg

Publicatie: wo 30 oktober 2019 19.30 uur

DRACHTEN - Friese jeugdzorginstellingen, die in 2018 met elkaar 8,5 miljoen teveel bij gemeenten hebben gedeclareerd, mogen best hard worden aangepakt. Dat liet het CDA Smallingerland doorschemeren met het stellen van een aantal vragen in de gemeenteraad. Woordvoerder Hans Doddema vroeg onder andere of de politie ook is ingeschakeld. Bovendien wil hij weten of alle onterecht uitbetaalde bedragen kunnen worden teruggevraagd.

Met een bedrag van 1,4 miljoen euro is Smallingerland de grootste schuldeiser van de 104 jeugdzorginstellingen, die vorig jaar onterecht vergoedingen voor specialistische jeugdzorg in rekening hebben gebracht. Als gevolg van een manco in de betalingssystematiek zijn de uitkeringen van 2017 ook in het jaar daarna uitbetaald, terwijl dat niet had gemoeten.

Wethouder Cor Trompetter erkende dat de situatie precair is. Smallingerland is formeel nog niet op de hoogte gebracht. Hij zei niet te weten op de jeugdzorginstellingen met hun dubbele declaraties ook strafrechtelijke overtredingen hebben begaan. Zodra het rapport van de beide accountantskantoren binnen is, worden ook de raadsleden geïnformeerd, zo zegde hij toe.