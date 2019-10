Schade aan schuurtje na conifeerbrand in Drachten

Publicatie: wo 30 oktober 2019 16.40 uur

DRACHTEN - Aan de Klokhuislaan in Drachten is woensdagmiddag een conifeer in brand gevlogen. Dit gebeurde rond 16.30 aan de achterzijde van een woning. Bewoners waren voor de komst van de brandweer al druk aan het blussen.

De brandende conifeer stond tegen een schuurtje aan. De brandweer van Drachten is ter plaatse gekomen om na te blussen. Het schuurtje liep door de brand schade op. De oorzaak van de brand is op dit moment nog onbekend.