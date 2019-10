CDA: Zorg over ondermijnende criminaliteit

Publicatie: wo 30 oktober 2019 15.45 uur

DRACHTEN - Het CDA in Smallingerland maakt zich zorgen over het op criminele wijze onttrekken van gemeenschapsgeld uit de zorg. Het onderwerp kwam ter sprake tijdens de behandeling van regionaal beleidsplan van de politie in Noord-Nederland voor de komende vier jaar. ,,In de zorgsector gaat veel mis. We hebben zorgen hoe de zaken lopen en willen dat er strafrechtelijk tegen wordt opgetreden’’, aldus woordvoerder Hans Doddema tijdens de behandeling van het plan in de gemeenteraad.

De criminaliteit op het gebied van zorg valt onder de zogeheten ondermijning, een van de speerpunten in het regionale beleidsplan, maar ook voor de gemeente Smallingerland. Burgemeester Jan Rijpstra brengt de wensen van het CDA in het zogeheten driehoeksoverleg met de officier van justitie en politie in.

Behalve ondermijnende criminaliteit richt de politie Noord-Nederland haar pijlen ook op cyberveiligheid, maatschappelijke onrust of verdeeldheid, alsmede zaken als radicalisering en aanpak rond verwarde personen.

Woninginbraken, gebruik van alcohol en drugs door jongeren en rampenbestrijding zijn voor de gemeente Smallingerland speerpunten van het politiebeleid. Daarbij horen ook de zorg voor veilige evenementen, rampenbestrijding, crisisbeheersing en bestuurlijke en ambtelijke integriteit.