Auto uitgebrand bij tankstation in Wijnjewoude

Publicatie: wo 30 oktober 2019 15.03 uur

WIJNJEWOUDE - Bij een tankstation aan de Opper Haudmare bij Wijnjewoude is woensdagmiddag een auto volledig uitgebrand. De brandweer van Ureterp werd even voor 14.00 gealarmeerd. De rook was vanaf de N381 te zien.

Achter de auto hing een paardentrailer, deze kon op tijd achter de auto weg worden gehaald. Op dat moment zat er geen paard in de trailer. De auto is afgevoerd door een bergingsbedrijf.

