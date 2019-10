Verdachte: â€˜Haten politie is geen strafbaar feit'

Verdachte: ‘Haten politie is geen strafbaar feit'

Publicatie: wo 30 oktober 2019 14.05 uur

LEEUWARDEN - ‘Haten van de politie is geen strafbaar feit’, zei een 51-jarige inwoner van Makkinga tegen politierechter Tom Wolters. De man stond woensdag terecht omdat hij politiemensen en medewerkers van het servicenummer van de politie had beledigd en bedreigd. Het was in elk geval duidelijk dat het tussen de Makkingaster en de politie naar alle waarschijnlijkheid nooit weer goed zal komen. De man zei dat hij de politie zijn hele leven zou haten. ‘Ze hebben me teveel aangedaan’.

Asbest in schuurtje

Volgens hem weigert de politie komen als hij belt. Eind juni kwam de politie wel zijn kant op. De man had alarm geslagen omdat een buurman een schuurtje aan het afbreken was. Volgens de verdachte zat er asbest in het schuurtje verwerkt en was de buurman in overtreding. De politie constateerde dat er niets aan de hand was en wilde weer weggaan toen de Makkingaster losbarstte. Hij schold een politievrouw tot drie keer uit voor ‘kankerhoer’.

Dakgoot van de buren vernield

Toen de politie de verdachte later aan de telefoon kreeg, begon hij weer te schelden. Tussen de bedrijven door zou hij ook nog de dakgoot van de buren hebben vernield. De agenten togen, ditmaal met wat versterking, opnieuw naar de woning van de man. Behalve dat hij de politiemensen de huid vol schold, trapte hij ook om zich heen. Een van de agenten kreeg een schop tegen zijn been.

Telefonische scheldpartij

Een paar dagen later ging de Makkingaster weer door het lint. Toen hij, nadat hij drie dagen had vastgezeten, bij thuiskomst ontdekte dat de politie zijn honden naar een asiel had gebracht was hij des duivels. Ditmaal kreeg een centralist van het landelijke servicenummer van de politie de wind van voren. De vrouw werd uitgescholden voor ‘hoer’ en ‘fascist’. En weer kwam de politie aan de deur, ditmaal naar aanleiding van de telefonische scheldpartij.

Onnodig krenkend

En opnieuw escaleerde het. Dezelfde politievrouw die drie dagen eerder was uitgescholden, kreeg weer van alles naar het hoofd geslingerd. ‘Onnodig krenkend’ heet dat soort beledigingen juridisch. Ook daar was de verdachte het niet mee eens. ‘Dit is niet onnodig krenken, het was nodig’. Weer vier dagen later, op 3 augustus, belde de man opnieuw met het servicenummer en maakte hij wederom een medewerkster uit voor van alles en nog wat.

Breekbare gezondheid

De reclassering concludeerde dat de Makkingaster vooral een probleem heeft met zijn omgeving. Hij heeft ruzie met de buurt en woont er met grote tegenzin. Vanwege zijn breekbare gezondheid en gebrek aan geld kan hij volgens zijn zeggen niet verhuizen. Door die verstoorde verhouding achtte de reclassering de kans groot dat de man weer de fout in gaat. De rechter veroordeelde de Makkingaster tot een werkstraf van 100 uur, 50 uur lager dan de officier van justitie had geëist. Wolters hield iets meer rekening met de medische problemen van de verdachte. Omdat de Makkingaster zelf om hulp heeft gezocht, liet de rechter het daar bij. Hij moet ruim 90 euro aan de buurvrouw betalen voor de kapotte dakgoot.