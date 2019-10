Parkeren Drachten: meer ondergronds en duurder

Publicatie: wo 30 oktober 2019 12.36 uur

DRACHTEN - Drachten wil meer auto’s in de ondergrondse parkeergarage op het Raadhuisplein krijgen. Het parkeren op het plein zelf wordt daarom duurder. Dat heeft de gemeenteraad van Smallingerland in meerderheid besloten. Een dagkaart gaat 3,50 euro kosten, vijftig cent meer dan burgemeester en wethouders voorstelden. Het uurtarief wordt met 1,50 euro overal in Drachten hetzelfde.

Na zo’n vier jaar praten is Smallingerland eindelijk zover dat een nieuw parkeerbeleid wordt ingevoerd. Het traject van voorbereiding en inspraak is lang geweest. Volgens sommige raadsleden had dat wel vlotter en efficiënter gekund dan nu het geval is geweest Met een aantal amendementen en moties schaafden ze het uiteindelijke raadsvoorstel bij.

Lang niet alle raadsleden zijn blij met de invoering van betaald parkeren op het Kiryat Onoplein en de Reidingweg, die naar zwembad De Welle loopt. Nu nog is daar een blauwe zone waar een beperkte tijd geparkeerd mag worden. Afgesproken is dat zwemabonnementhouders en bijvoorbeeld leden van zwemclubs niet hoeven te betalen.

Bezoekers van schouwburg De Lawei worden straks wel aangeslagen als ze op het Kiryat Onoplein parkeren. Auto’s mogen daar straks de hele dag staan, van 9.00 tot 21.00 uur. In meerderheid koos de raad wel voor de invoering van eenzelfde uurtarief van 1,50 euro in het hele centrum. Bezoekers betalen alle dagen, behalve op zondag.

Omwonenden van het Raadhuisplein krijgen voor hun bezoekers de eerste driehonderd uren parkeren gratis. Met behulp van een app op hun mobiele telefoon kunnen ze het kenteken invoeren en de parkeertijd registeren. Mochten de omwonenden voor hun mantelzorgers te weinig uren hebben, dan mogen ze extra parkeertijd bovenop de driehonderd uren aanvragen. Wethouder Robert Bakker liet weten zorgvuldig met de aanvragen om te willen gaan.

Het aantal parkeerplekken op het Raadhuisplein wordt sterk verminderd. De gemeente wil van het gebied de ,,Huiskamer van Drachten’ maken. Een evaluatie van het nieuwe parkeerbeleid moet uiterlijk eind 2021 bij de raadsleden op tafel liggen.

Wethouder Bakker erkende dat met het nieuwe parkeerbeleid niet alle betrokkenen tevreden kunnen worden gesteld. Johanna Mast-Nikkels (Smallingerlands Belang) ging een stap verder. Zij vond het jammer dat er niet naar de bewoners wordt geluisterd. ,,Het parkeren wordt een melkkoetje van de gemeente. Veel beter is het om in het centrum te investeren.’’