'Karakteristieke woningen Drachten toch slopen'

Publicatie: wo 30 oktober 2019 10.45 uur

DRACHTEN - De 36 karakteristieke woningen aan de Geelgorsstraat en Noorderdwarsstraat in Drachten kunnen worden vervangen door veertig soortgelijke nul-op-meter-woningen. De meerderheid van de gemeenteraad van Smallingerland kiest voor sloop. Woningbouwcorporatie Accolade heeft toegezegd dat de huurprijs van de nieuwe energiezuinige huizen onder de huurtoeslaggrens blijft.

De raadsleden waren het er over eens dat er duidelijkheid voor de bewoners moet komen. Sinds de plannen voor renovatie dan wel sloop op tafel liggen, is regulier onderhoud aan de woningen uitgebleven. ,,De staat van de woningen laat momenteel zeer te wensen over. Het woongenot is de laatste tijd erg achteruitgegaan’’, aldus Peter Lesterhuis van Groenlinks.

Van de bewoners koos zo’n 70 procent voor sloop van de verouderde woningen, de rest pleitte voor behoud ervan. Ze kregen de meerderheid van de raad achter zich: ,,We moeten de wensen van de mensen respecteren’’, aldus Angela Visser van de PvdA Smallingerland.

Een aantal raadsfracties pleit ervoor om twee van de karakteristieke woningen te behouden. ,,Daarmee kan de historie van het sociaal woningbeleid in Smallingerland worden bewaard’’, aldus Klaas van Veelen (ChristenUnie). GroenLinks opperde om er een klein museum van te maken.