Inbraak in woning Gorredijk

Publicatie: di 29 oktober 2019 21.54 uur

GORREDIJK - Dinsdagochtend tussen 10.00 en 12.00 is ingebroken in een woning aan de Hegedyk in Gorredijk.

Er werd een raam geforceerd om binnen te komen.

In de woning werd alles overhoop gehaald. Er is nog niet bekend of er iets is buit gemaakt.

Diverse buurtbewoners hebben rond het tijdstip een wit busje met witte kentekenplaten gezien wat op verschillende plaatsen langs de Hegedyk stopte. Toen iemand vroeg of hij konden helpen reed men weg.