Traumaheli ingezet na botsing tussen fietsers

Publicatie: di 29 oktober 2019 18.26 uur

SUMAR - Op de Dr. Prinsweg in Sumar zijn twee fietsers met elkaar in botsing gekomen. Een van de twee personen raakte daarbij gewond. Het MMT is met de heli ter plaatse gekomen om te assisteren.

De weg was tijdens de afhandeling van het ongeval afgesloten voor het verkeer. Het slachtoffer is met spoed per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

