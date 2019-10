Kopstaart-botsing in Drachten

Publicatie: di 29 oktober 2019 16.52 uur

DRACHTEN - Op de Noorderhogeweg in Drachten zijn dinsdag rond 16.15 uur drie voertuigen op elkaar gebotst. De voorste auto werd daarbij van achteren aangereden. Hoe dat precies kon gebeuren, is nog niet bekend. Een ambulance is ter plaatse gekomen om een bestuurster te controleren.

De politie heeft een rijstrook afgezet voor de afhandeling van het ongeval. Het verkeer ondervond enige vertraging. Een berger is ter plaatse gekomen om het voertuig weg te slepen.

FOTONIEUWS