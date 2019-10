Trimbeets duurzaam gesloopt in Gorredijk

Publicatie: di 29 oktober 2019 10.03 uur

GORREDIJK - Op duurzame wijze is maandag een start gemaakt met de sloop van voormalig basisschool Trimbeets in Gorredijk. De school maakt plaats voor de nieuwe school De Treffer. Wethouder Anko Postma van Opsterland was erbij om het startsein te geven. Hij kreeg hulp van de jongste en de oudste leerling van De Treffer.

Van der Wal Sloopwerken zorgt ervoor dat het gebouw circulair gesloopt wordt. De grondstoffen en materialen die vrijkomen bij de sloop, worden hergebruikt bij andere projecten. De sloper wordt op deze wijze ook leverancier van grondstoffen. Naar verwachting is de nieuwe school in mei 2021 gereed.

FOTONIEUWS