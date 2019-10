Gaslekkage bij gemeentelocatie aan Tussendiepen

Publicatie: di 29 oktober 2019 09.42 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten werd dinsdag om 8.32 uur gealarmeerd voor een gaslekkage bij de gemeente Smallingerland aan de Tussendiepen.

De werknemers roken gas in het pand, en besloten direct het pand te ontruimen en de brandweer te alarmeren. De ter plaatse gekomen brandweer heeft metingen verricht in het pand, maar er werd geen gas gemeten. Liander is ter plaatse gekomen en er werd duidelijk dat een afsluiting niet meer helemaal goed was waardoor er een gaslekkage was ontstaan.

"De collega's waren er op tijd bij en het probleem is makkelijk op te lossen." zo laat de gemeente Smallingerland weten. De monteur van Liander heeft de lekkage gerepareerd. Na een kleine 45 minuten kon het personeel weer aan het werk.

