Papiercontainer uitgebrand in Drachten

Publicatie: di 29 oktober 2019 09.35 uur

DRACHTEN - Aan de Unia in Drachten is in de nacht van maandag op dinsdag een papiercontainer uitgebrand. Omwonenden hoorden om kwart voor drie een harde klap en gingen op onderzoek uit. De container bleek in brand te staan en de brandweer werd gealarmeerd.

Na aankomst van de brandweer was het vuur snel gedoofd. In september werden in de woonwijk De Wiken meerdere containers in brand gezet. Er zou nooit een dader voor zijn gepakt.