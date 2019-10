Brassband Wilhelmina bestaat 120 jaar

Publicatie: di 29 oktober 2019 07.06 uur

KOLLUM - Normaal gesproken wordt er in ProRege elke maandagavond druk gerepeteerd door de muzikanten van Brassband Wilhelmina. Maar deze maandagavond niet, want er is een reden voor een feestje of eigenlijk gezegd zijn er meerdere redens. Brassband “Wilhelmina” is op 16 oktober in 1899 opgericht en bestaat dus maar liefst 120 jaar.

Deze avond werd er even terug in de tijd gegaan met anekdotes en een filmpje uit het jaar 1960, maar ook een filmpje van de afgelopen jaren van verschillende optredens. Daarnaast werd er aandacht besteed aan een aantal jubilarissen; Douwe de Boer 12.5 jaar drummer, Harmanna Dijkstra 12.5 jaar muzikant, Anita Bremer 25 jaar muzikant, Simon Hamersma 40 jaar muzikant, Johannes Hooghiem 50 jaar muzikant en Jaap Hoekstra 20 jaar dirigent.Tijdens de avond werd er ook terug geblikt op het afgelopen NBK en is de avond afgesloten met een stukje over het Kollumer Oproer.

