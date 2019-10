Man bedreigt ex: werkstraf, drugs- en drankverbod

Publicatie: ma 28 oktober 2019 17.30 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (40) ging eind juni finaal door het lint toen zijn ex-partner te kennen gaf dat ze het weekend niet op de kinderen kon passen. ‘Ze had andere afspraken’, zei de Drachtster. Het leek hem geen goed idee om de kinderen te hebben. Hij woont op een bovenwoning waar het zelfs met een airco bloedheet kan worden. ‘Het wordt gloeiend heet’, zei de Drachtster tegen rechter Bauke Jansen.

Pakje sigaretten halen

Maar zijn ex wilde niet toegeven. Ze had gezegd dat hij het weekend wel in haar woning mocht slapen. Dat zag de man ook niet zitten, daar zouden de kinderen volgens hem alleen maar van in de war raken. Volgens hem bleef de vrouw maar appen. Toen hij wegging om een pakje sigaretten te halen, ging hij bij haar langs. Hij ging volledig door het lint. Volgens de ex, die een kennis op bezoek had, begon de Drachtster meteen toen hij door de schuttingdeur kwam te schelden en te dreigen.

Ongewenste situatie

De man dreigde de vrouw ‘de kop’ eraf te snijden en hij zou haar in het zwembad gooien. De situatie werd dermate bedreigend dat de vrouw met de kennis en de kinderen het huis in vluchtten. Ze belde de politie. De verdachte sloeg intussen met zijn vuisten een tuinstoel kapot en hij schroefde met een boormachine schroeven in een stok. Een bijzonder bedreigende en vooral voor de kinderen zeer ongewenste situatie, vond de rechter.

Huiselijk geweld

Tegen de politie had de Drachtster gezegd dat hij het allemaal wel had gezegd. ‘Maar ik meen het niet’, had hij eraan toegevoegd. Eerder had hij al gezegd dat de kinderen momenteel bij hem weg worden gehouden. De man is eerder veroordeeld voor huiselijk geweld, in juni 2016 kreeg hij een voorwaardelijke celstraf omdat hij zijn – toen nog- vriendin had mishandeld.

Alcohol- en drugsverbod

Voor de gebeurtenissen in juni van dit jaar legde de rechter een werkstraf op van 40 uur en twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf. De Drachtster kreeg ook een alcohol- en drugsverbod. Daar had hij geen enkele moeite mee. ‘Ze mogen me 24 uur per dag controleren’, riep hij. Meteen na de uitspraak tekende hij hoger beroep aan.