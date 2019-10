Ex-vriend hangt 'leugentje om bestwil' op

Publicatie: ma 28 oktober 2019 16.00 uur

LEEUWARDEN - Een 30-jarige inwoner van Damwâld is wegens het vernielen van de schutting van zijn ex-vriendin maandag veroordeeld tot een geldboete van 250 euro. Politierechter Bauke Jansen bepaalde ook dat de man de schade aan de schutting, een bedrag van 222 euro, moet vergoeden. De Damwâldster was maandag zelf niet naar de rechtbank gekomen. De man had bij de politie alles ontkend.

Schutting los van de muur

Een buurvrouw hoorde op 21 juli vorig jaar een auto met piepende banden stoppen bij de woning van de ex aan de Kloostermanstrjitte. De buurvrouw zag dat een man in een wit t-shirt uitstapte, een aanloop nam en tegen de schutting van de ex-vriendin sprong. Door de kracht van de sprong raakte de schutting los van de muur. De buurvrouw had haar telefoon tevoorschijn gehaald en alles gefilmd, inclusief het nummerbord van de auto van de verdachte.

Speurwerk op internet

Die beweerde dat hij het nooit kon zijn geweest: zijn huidige vriendin zou die dag met zijn auto naar de vlooienmarkt in Bakkeveen zijn geweest. Hijzelf zou met zijn vader in het bos zijn geweest om hout te hakken. De rechter had wat speurwerk op internet gedaan en op de site Bakkeveen.nl gelezen dat de vlooienmarkt al om twee uur ‘s middags was afgelopen. Om ongeveer half vier ‘s middags was de schutting vernield. Daar zat meer dan genoeg genoeg tijd tussen om van Bakkeveen naar Damwâld te komen, concludeerde de rechter.

Een leugentje om bestwil

Bovendien had de Damwâldster ook tegen de politie gezegd dat hij rugklachten heeft en daarom nooit een sprong tegen een schutting uit kon voeren. Dat kon de rechter weer niet rijmen met de verklaring dat de man in het bos was geweest om hout te hakken. ‘Ik heb het gevoel dat iemand hier een leugentje om bestwil aan het ophangen is’, zei de rechter. Jansen volgde het strafvoorstel van officier van justitie Ger Strootker.