Gerechtshof: weer 7 jaar voor brute woningoverval

Publicatie: ma 28 oktober 2019 14.34 uur

LEEUWARDEN - Een 34-jarige inwoner van Emmen is in hoger beroep veroordeeld tot zeven jaar cel voor de gewelddadige overval in juni 2016 op toen een 73-jarige inwoner van Nes (H.). De straf van het gerechtshof is gelijk aan het vonnis van de rechtbank in april vorig jaar. Net als bij de rechtbank had het Openbaar Ministerie (OM) acht jaar cel geëist voor de brute overval, waarbij het slachtoffer tot bloedens toe werd mishandeld en werd vastgebonden met duct tape.

Brein achter de overval

Het hof bevestigt in feite de uitspraak van de rechtbank. Het OM had een hogere straf geëist omdat er sprake zou zijn geweest van een poging tot doodslag. Daar ging de rechtbank en dus ook het hof niet in mee. De Emmenaar werd veroordeeld voor een diefstal met geweld. Het OM beschouwde de man als het brein achter de overval. Een 44-jarige inwoner van het Belgische Geel kreeg voor opzetheling vier maanden cel. Hij heeft de buit vervoerd, samen met een 29-jarige man uit Klazienaveen.

Betrokken bij de voorbereidingen

De laatste kreeg een hogere straf dan het OM had geëist. In tegenstelling tot het OM oordeelde het hof dat de man medeplichtig is geweest aan de gewelddadige overval.

Hij heeft niet daadwerkelijk aan de overval meegedaan, hij heeft met de Belg op een landweggetje op de anderen gewacht, maar hij is volgens het hof wel betrokken geweest bij de voorbereidingen. Hij werd veroordeeld tot een celstraf van een jaar. Het OM had vijf maanden geëist, ook voor opzetheling.

Tientallen bedrijfsinbraken

De Emmenaar had volgens advocaat-generaal (AG, de officier van justitie in hoger beroep) Jan Hoekman de overval ‘op touw gezet’. Hij had aan de medeverdachten verteld dat het slachtoffer hem goud schuldig was. Hij had de anderen 30 procent van de buit beloofd. De overvallers verdwenen met drie tassen met waardevolle spullen. De zaak tegen een vierde verdachte, een 42-jarige Serviër, werd twee weken geleden aangehouden vanwege ziekte van de advocaat. De rechtbank ging er vanuit dat de Serviër wel in de woning is geweest en geweld heeft gebruikt. Hij kreeg van de rechtbank zes jaar cel.

Schadevergoeding

De Emmenaar heeft voor en na de overval in Nes tientallen bedrijfsinbraken gepleegd in Emmen, Klazienaveen en Barger-Oosterveld. Hij werd twee maanden na de overval opgepakt na een inbraak bij Golfparc Sandur in Emmen. Het slachtoffer van de brute woningoverval krijgt ruim 7300 euro schadevergoeding, van dat bedrag is 2500 euro smartengeld.