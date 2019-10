Uitspraak 'zaak blokkeerfriezen' op 31 oktober

Publicatie: ma 28 oktober 2019 12.22 uur

LEEUWARDEN - Het gerechtshof in Leeuwarden doet op donderdag 31 oktober a.s. om 10.00 uur uitspraak in de A7-blokkadezaak. Dat meldt Anker & Anker, het Leeuwarder advocatenkantoor dat de blokkeerfriezen bijstaat. Een aantal van de veroordeelde blokkeerfriezen ging in hoger beroep en ze krijgen donderdag te horen wat het gerechtshof van de zaak vindt.

Op 18 november 2017 ontstond een file nadat de groep auto's had stil gezet op de A7 nabij Joure. In de file stonden drie bussen met anti-Zwarte Piet-demonstranten die wilden demonstreren in Dokkum tijdens de landelijke Sinterklaasintocht.