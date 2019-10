Dronken Burgumer bijna overreden

GYTSJERK - Een 20-jarige man uit Burgum had zaterdagnacht veel te diep in het glaasje gekeken. Vanwege zijn dronkenschap werd hij op de Trynwâldsterdyk in Gytsjerk bijna overreden. De politie werd door een getuige gebeld.

Bij aankomst van de agenten trof de politie een groepje in de berm aan. De 20-jarige Burgumer was onder invloed en kreeg een bekeuring voor zijn openbare dronkenschap. Hij werd bovendien thuis gebracht.