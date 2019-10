Snorfietser (23) rijdt zonder rijbewijs

Publicatie: ma 28 oktober 2019 09.48 uur

OENTSJERK - Een 23-jarige snorfietser uit Oentsjerk is zaterdagnacht door de politie op de bon geslingerd. De man bleek zonder rijbewijs over de Rengersweg in zijn woonplaats te rijden.

Tijdens de controle, die omstreeks 3.00 uur plaatsvond, werd duidelijk dat er bovendien een WOK-melding op de snorfiets zat. De bestuurder kreeg uiteindelijk twee bekeuringen.