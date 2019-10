Met wijn voorproeven ben je nog geen vinoloog

Publicatie: zo 27 oktober 2019 13.35 uur

LEEUWARDEN - Ken je dat, dat er in een restaurant gevraagd wordt de wijn voor te proeven? Je hebt geen idee waar je naar moet kijken en wat je proeven moet. Dat kan beter.

Je neemt een slok en vindt die wijn lekker of niet. Daar is niets mis mee, maar interessant naar het etiket kijken terwijl je er eigenlijk geen snars van snapt, voelt vaak ongemakkelijk.

Als je een wijnliefhebber bent, weet je vaak uit interesse wel wat meer, maar de kneepjes van het vak leer je toch alleen als je er serieus een studie van maakt. Dat betekent in sommige gevallen dat mensen met schooltassen vol boeken weer terug in de schoolbanken moeten. Of Maar dat is helemaal niet erg, dat is juist leuk en zinvol. Zeker als je in de horeca werkzaam bent of een in een wijnhandel. Een burkely tas is ook een sterke tas waar je vele boeken, of andere spullen in zou kunnen meenemen.

Werkelijke wijnkennis ontbreekt

De meeste mensen weten wel dat je witte wijn koel en rode wijn op kamertemperatuur moet drinken. De werkelijke kennis ontbreekt. Die kun je opdoen door middel van een cursus of een heuse opleiding.

Om te beginnen met de opleiding. Daar kom je te weten hoe je wijn bewaren moet en kunt serveren. Welke wijn het beste past bij welke maaltijd. Hoe je een wijnetiket leest en welke druivenrassen er zijn. En de basis: hoe wordt wijn eigenlijk gemaakt tegenwoordig en wat zijn de mogelijkheden? En dan hebben we het nog niet eens over de smaak gehad.

Sommelier worden

Wie het leuk vindt om sommelier te worden, kan daar een cursus voor doen aan de Wijnacademie. Een cursus van een aantal studieavonden waar je een Sommelieroorkonde voor krijgt. Volgens experts is sommelier overigens meer dan een wijnverkoper. Hij of zij is ook een manager en logistiek medewerker, en behulpzaam bij het serveren van gerechten en kazen. Dat is dus veel meer dan weten op welke plek bepaalde wijn moet liggen in de wijnkoelkast of wijnklimaatkast inbouw, welke wijnsoort je drinken moet bij een gerecht en ga zo maar door.

Vinoloog worden

Aan deze academie kun je onder andere ook worden opgeleid tot professioneel vinoloog. De titel vinoloog is door veel brancheverenigingen erkend, zo meldt de website van deze academie. Zonder een diploma van de Wijnacademie mag je je dan ook geen vinoloog noemen. Deze opleidingen worden in het hele land gegeven, en een vakopleiding tot vinoloog vraagt een jaar lang je commitment.

Passie voor wijn

?Er zijn overigens ook thuisstudies die opleiden tot onder meer sommelier. Als je er voor je vakgebied iets mee wilt bereiken, is het goed om naar de professionaliteit van de opleiding te kijken. Een erkend diploma is meer waard dan ‘gewoon een cursus’ te volgen.

Met dat laatste is overigens niets mis als je uit interesse of passie voor wijnen, meer kennis daarover wilt opdoen. In heel Nederland tref je alle mogelijke cursussen aan.