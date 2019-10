Bodega43 het wijnkoelkast merk voor de horeca

Publicatie: zo 27 oktober 2019 13.35 uur

LEEUWARDEN - Uit liefde voor wijn creëert Bodega43 moderne wijnkoel- en klimaatkasten voor de optimale opslag van alle soorten wijnen. Als wijnliefhebber wil je je wijnen natuurlijk optimaal opslaan om zo de kwaliteit en ontwikkeling te waarborgen. Bodega43 heeft een ruim assortiment luxe wijnkoel- en klimaatkasten de je kunt gebruiken als zowel wijnbewaarkast en als wijnserveerkast. Naast een optimale opslag hebben de wijnklimaatkasten ook een prachtige uitstraling, waardoor je wijn op een plezierige manier voor het oog opgeborgen kunnen worden. De liefde voor wijn maakt dat Bodega43 een perfecte combinatie creëert tussen techniek, innovatie en uitstraling, ideaal voor elke wijnliefhebber die zijn of haar wijnen professioneel wil opslaan.



Bodega43 voor de horeca

Met de luxe uitstraling van haar wijnklimaatkasten zorgt Bodega43 ervoor dat hun producten uitermate geschikt zijn voor de horeca. Door innoverende techniek zijn de wijnkoel- en klimaatkasten extreem stil. Tevens zijn de klimaatkasten voorzien van een deurslot zodat de wijn veilig opgeslagen kan worden. De combinatie van extreme stilte en deurslot maken de wijnkasten zeer geschikt om dicht bij de gast de wijn te presenteren. Standaard worden de kasten geleverd met schappen voor liggende flessen, maar schappen voor staande flessen voor een betere presentatie zijn ook leverbaar. De gasten kunnen zo de wijn goed bewonderen tijdens de consumptie. Dit schept een warme band tussen de klant, de wijn en natuurlijk ook uw horeca gelegenheid. Met een ruime serveervoorraad voor restaurant en horecagebruik, een hoogwaardige kwaliteit van de opslag is Bodega43 een ideale partner voor de zakelijke gebruiker. Meer weten? Kijk op www.bodega43.com.

Wijnkoelkast

Voor iedereen die zijn of haar wijn een luxe opslag wenst te geven op een opvallende plaats in zijn/haar restaurant, heeft Bodega43 een wijnkoelkast welke perfect onder een werkbank past. De koelkast kan, met zijn met LED-verlichting uitgeruste koeling en volglazen design deur met RVS handvat, zowel los als ingebouwd worden in de gastenruimte van je restaurant of café. Wijnkoelkasten inbouw is met de wijnkoelkast van Bodega43 gemakkelijk te realiseren, de koelkast heeft plaats voor 51 wijnflessen zo heb je jouw favoriete wijn altijd binnen handbereik. De temperatuur en de luchtvochtigheid zijn instelbaar zo creëer je met de wijnkoelkast van Bodega43 een optimaal klimaat voor je favoriete wijn. Voor een uitgebreide productspecificatie kijk je op www.bodega43.com/nl/wijnkoelkast/inbouw/B4351.



Wijnklimaatkast

Met bijvoorbeeld de 180 flessen wijnklimaatkast van Bodega43 heb je de mogelijkheid om 180 flessen wijn in twee verschillende klimaten op te slaan. De temperatuur en luchtvochtigheid zijn instelbaar waardoor je verschillende soorten wijn gemakkelijk uit één kast kunt serveren. Door de ruime opslag is deze klimaatkast perfect bruikbaar als serveerkast. De UV werende glazen deur beschermt de wijn optimaal tegen de zon, dit maakt de klimaatkast geschikt voor plaatsing in een horecagelegenheid dicht bij gasten. De luxe uitstraling met glazen deur en LED verlichting maakt de opslag niet alleen functioneel maar ook een genot voor het oog. Voor een uitgebreide productspecificatie kijk je op www.bodega43.com/nl/wijnklimaatkast/B43180/.