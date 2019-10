Twee agenten bedreigd met hamer

Publicatie: zo 27 oktober 2019 11.06 uur

GROU - Politieagenten werden zaterdagmiddag in Grou bedreigd door een man met een hamer. Beide agenten deden na de bedreiging aangifte.

Het incident vond plaats omstreeks 13.20 uur in de Jogchum Nieuwenhuisstrjitte in Grou. Er was bij de politie een melding binnengekomen van een vechtpartij tussen twee personen. Nadat de politie ter plaatse was gekomen, werden de agenten ernstig bedreigd met onder andere een hamer en uitgescholden door een man.

De 36-jarige verdachte is in de loop van zaterdagavond aangehouden door de politie. Hij werd ingesloten voor verder onderzoek. Dit onderzoek wordt gedaan door andere agenten bij de recherche.