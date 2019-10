Eerste bloembollen geplant langs Foodwalk route

Publicatie: za 26 oktober 2019 22.22 uur

KOLLUM - Tijdens de jaarmarkt op het Bloemenparadyske zijn de eerste bloembollen symbolisch geplant door Tjerkje v/d Laan en Henk Pilat, dit als opening van de plantweek. Tussen 26 oktober en 2 november 2019 gaan er zo’n 55.000 biologische bloembollen langs een vernieuwde route van de Foodwalk in Buitenpost en Kollum de grond in. Scholen, bedrijven, buurtverenigingen, organisaties en vrijwilligers uit Buitenpost en Kollum steken hiervoor de handen uit de mouwen. In het vroege voorjaar is er nog weinig voedsel te vinden voor wilde bijen terwijl veel bijensoorten met uitsterven zijn bedreigd. Met 12 verschillende bloemsoorten die langs de route worden aangeplant, creëren beide dorpen genoeg voedsel voor bijen in deze regio.

Van 10.00 uur tot 17.00 uur was zaterdag iedereen welkom op de najaarsmarkt op het Bloemenparadyske. Er waren standjes met o.a. biologische zepen, kerstartikelen, wolvilten, houtbewerken en er was huisgemaakte chocolade melk en appeltaart.

