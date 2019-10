Startschot gegeven van de Brandveiligheidsweek

Publicatie: za 26 oktober 2019 22.13 uur

KOLLUMERZWAAG - Op de Foarwei in Kollumerzwaag is zaterdagmiddag het startschot gegeven van de lokale brandveiligheidsweek in Kollumerzwaag & Veenklooster. Met inzet van brandweer De Westereen is er een spandoek hoog over de Foarwei gespannen. Brandweer en lokale partners werken in die week nauw samen om met de groepen 7 en 8 van basisschool De Stapstien en ook de inwoners en bedrijven bewust te maken van brandveilig(er) wonen en werken.

Zo krijgen de leerlingen van de groep 7 en 8 van Chr. basisschool De Stapstien op maandag 28 oktober 2019 een cursus woningchecker van de Brandweer, waarbij de kinderen bewust worden gemaakt van de risico’s van brandveiligheid in en om een woning. Wat kunnen inwoners zelf doen om een woningbrand te voorkomen is hierbij belangrijk om te weten. Ook zal er aandacht zijn voor het voorkomen van het verspreiden van een brand in een woning. Ook gaan de kinderen in deze week woningen van buren, familie of bekenden bezoeken om in gesprek te gaan met de bewoners over hoe brandveilig ze op dit moment wonen en welke verbeteringen mogelijk zijn. Voor Plaatselijk Belang Kollumerzwaag & Veenklooster, Ondernemersvereniging Kollumerzwaag (OVK), Christelijke basisschool De Stapstien en Brandweer Fryslân is deze brandveiligheidsweek een belangrijke stap om bewust brandveilig leven en werken onder de aandacht te brengen.

Maandagavond 28 oktober is er een publieke brandweeroefening in een leegstaande woning aan de Tjerkestrjitte gepland nabij de speeltuin van de Cedelshof. Daarbij zal de brandweer toelichten wat er bij een eventuele woningbrand komt kijken.Woensdagmiddag plaatst de brandweer een container bij de Stapstien om alle facetten van brandveiligheid te benadrukken.

Maandagavond 4 november is er nog een algemene bijeenkomst gepland met de brandweer in dorpshuis De Trije Doarpen. Naast een presentatie van de brandweer is er dan ook gelegenheid in te gaan op vragen van inwoners en bedrijven.

