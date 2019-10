Drietal opgepakt voor steekincident in Dokkum

Publicatie: vr 25 oktober 2019 18.38 uur

DOKKUM - Naar aanleiding van de steekpartij op zaterdagavond in het centrum van Dokkum zijn afgelopen dinsdag 3 verdachten aangehouden. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Leeuwarden en twee mannen van 19 en 21 jaar oud uit Dokkum.

Vrijdag werden zij voorgeleid aan de rechter-commissaris, deze heeft besloten dat de drie jongemannen in hechtenis blijven. Over de exacte tijd dat zij langer vastzitten, is nog niets bekend.

Vrijdagmiddag heeft de politie gedregd rondom de Woudpoortsbrug in de stad, deze zoekactie op het water had ook te maken met de zaak. Er zijn eveneens daadwerkelijk spullen aangetroffen, of deze te maken hebben met de zaak is nog niet bekend. Verder onderzoek moet daar meer informatie over gaan geven.