Ruzie om â€˜remtestâ€™ loopt uit de hand

Ruzie om ‘remtest’ loopt uit de hand

Publicatie: vr 25 oktober 2019 17.00 uur

LEEUWARDEN - Een 26-jarige inwoner van Nij Beets werd naar eigen zeggen 'een beetje boos', toen hij op 1 juni op de weg van zijn woonplaats naar Beetsterzwaag door een invoegende automobilist werd afgesneden. Volgens de Nijbeetser voegde de andere bestuurder - die vanaf de snelweg kwam- met een sukkelgang van zo'n 20 kilometer per uur in. 'Hij deed een remtest', aldus de Nijbeetser. Zelf reed hij ongeveer 90.

Asociaal

‘Mijn wielen blokkeerden, zo hard moest ik remmen’, zei de man vrijdag tegen rechter Klaas Bunk. De Nijbeetster zat in het verdachtenbankje omdat hij had besloten verhaal te halen bij de andere bestuurder. De man noemde het rijgedrag van de andere chauffeur ‘ascociaal’. ‘En wat u daarna deed was wel sociaal?’, reageerde de rechter. Een stukje verderop had de Nijbeetster zijn auto schuin voor het andere voertuig gezet.

Met piepende banden

‘Ik wilde een gesprekje met hem hebben’, zei de verdachte. Daar had zijn collega-bestuurder kennelijk geen trek in. ‘Hij reed met piepende banden op mij af’, aldus de Nijbeetser. In het voorbijgaan trapte hij een deuk in de portier aan de bijrijderskant. ‘Uit een soort reactie’, zei hij. Achteraf snapte hij wel dat hij fout was geweest. ‘Dat heb ik ook gelijk aangegeven’.

Wij zijn groot

De man is kapitein op een passagiersschip op de binnenvaart. ‘Dan zult u ook op het water heel vaak dit soort situaties meemaken’, stelde de rechter. Dat viel volgens de verdachte wel wat mee. ‘Wij zijn groot en zij zijn klein’. De eigenaar van de auto had een schadevergoeding van bijna 1000 euro ingediend. ‘Dat is wel veel voor een deukje’, reageerde de Nijbeetser. Volgens een vriend van hem die thuis is in dit soort werk was de schadeclaim veel te hoog.

Schatting van de schade

Officier van justitie Leonie Lübbers eiste een boete van 250 euro voor het vernielen van de auto. Omdat het om een taxatie ging en niet om een definitieve rekening en het daardoor niet duidelijk was of de eigenaar de schade daadwerkelijk had geleden, vond de officier dat de vordering niet meegenomen kon worden. Daar dacht Bunk anders over. Een rechter mag volgens de wet een schatting van de schade maken en dat deed Bunk dan ook. Hij wees een vergoeding van 500 euro toe aan de eigenaar van de auto. De boete van 250 euro wees hij toe.