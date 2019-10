Loods aan de Zomerweg volledig uitgebrand

Publicatie: vr 25 oktober 2019 16.50 uur

NOARDBURGUM - Een opslagloods aan de Zomerweg boven Burgum is vrijdagmiddag door onbekende oorzaak in brand gevlogen. In de loods stonden meerdere voertuigen en materieel. Eén vrachtwagen wist men nog - voordat de brandweer arriveerde - uit de loods te rijden. Bij aankomst van de eerste brandweerploeg stond de loods van binnen al in vuur en vlam. Op het adres is het bedrijf About Hydraulic gevestigd en de loods werd gebruikt als opslagplek.

Brandweerkorpsen uit De Westereen, Burgum en Leeuwarden zijn ter plaatse gekomen om de brand te blussen. Het duurde even voordat er na de eerste bluspoging opnieuw bluswater beschikbaar was. De brandweer had ook de focus op de woonboerderij. De rookwolken vlogen over de woning met rieten kap. Het dak van de woning werd nat gehouden. De loods is volledig uitgebrand. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

