'Meer straf voor mensen met inbrekerswerktuig'

Publicatie: vr 25 oktober 2019 16.05 uur

DRACHTEN - Personen die door de politie in de gemeente Smallingerland of Opsterland worden betrapt op het vervoeren van inbrekerswerktuigen kunnen voortaan naast een boete ook een last onder dwangsom opgelegd krijgen. De boetes kunnen oplopen tot 10.000 euro. Vanaf oktober zijn de gemeenten Smallingerland en Opsterland in samenwerking met de politie gestart met een pilot bestuursrechtelijk optreden tegen het vervoer van inbrekerswerktuigen.

Start pilot in donkere maanden

De betrokken instanties zijn in oktober met de pilot gestart. Deze periode is gekozen omdat in deze donkere dagen vaak de piek van het aantal woninginbraken ligt. In de donkere herfst- en wintermaanden zijn inbrekers minder zichtbaar en kunnen ze gemakkelijker hun gang gaan. Daarnaast zijn beide gemeenten door hun gunstige uitvalswegen een interessant doelwit voor rondreizende dadergroepen.

Verboden om inbrekerswerktuigen te vervoeren

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Smallingerland en Opsterland is het vervoer van inbrekerswerktuigen verboden (artikel 2:44). Als de politie een persoon betrapt met inbrekerswerktuigen, dan krijgt deze persoon een boete van ongeveer 140 euro. Dit schrikt onvoldoende af, met als gevolg een hoge kans op herhaling.

Last onder dwangsom werkt preventief

De bestuursrechtelijke aanpak geeft de gemeenten de mogelijkheid om personen, die door de politie worden aangetroffen met inbrekerswerktuigen, een last onder dwangsom op te leggen van 2.500 tot zelfs 10.000 euro. Bij de eerste overtreding hoeft deze dwangsom nog niet te worden betaald, maar bij een volgende overtreding wel. Het opleggen van een last onder dwangsom werkt preventief. Het doel is dan ook om herhaling van de overtreding te voorkomen. De pilot wordt in de zomer van 2020 geëvalueerd.