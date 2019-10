Vrouw laat agent per ongeluk struikelen

Publicatie: vr 25 oktober 2019 16.00 uur

DRACHTEN - Een jonge vrouw heeft donderdagnacht geprobeerd een vluchtende verdachte tegen te houden door een fiets op hem te gooien. Ze deed dit alleen een fractie van een seconde te laat waardoor een achtervolgende agent werd geraakt. Hij kwam daarbij ten val. Hij hoorde de vrouw nog zachtjes 'sorry' zeggen en hervatte de achtervolging. De agent wist uiteindelijk de verdachte nog succesvol aan te houden.

Het voorval deed zich voor in het centrum van Drachten. De verdachte man was op de vlucht geslagen toen de politie hem staande wilde houden. De achtervolging werd gezien door de jongedame. Ze bedacht zich niet en gooide daarop de fiets richting de vluchtende man. Uiteindelijk werd dus de agent geraakt.

Na de aanhouding is de agent nog teruggelopen naar de plek waar de fiets werd gegooid. De vrouw was al verdwenen. De politie liet vrijdag op Facebook weten: "De collega wil jou namelijk via deze weg bedanken voor je adequate handelen en vertellen dat hijzelf ongeschonden is en de aanhouding alsnog gelukt is!"