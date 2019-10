Verdachte: â€˜Ben laatste afstammeling van de tsaar'

Verdachte: ‘Ben laatste afstammeling van de tsaar'

Publicatie: vr 25 oktober 2019 15.30 uur

LEEUWARDEN - Het was voor rechter Marc Brinksma wel duidelijk dat er iets aan de hand is met een 30-jarige verdachte uit Drachten. De man moest terechtstaan omdat hij twee keer was betrapt met speed op zak en hij had de politie beledigd. Tijdens het verhoor had hij gezegd dat hij een afstammeling was van de laatste tsaar van Rusland en dat Anastasia zijn oma was. ‘Er lijkt geestelijk wel wat met hem aan de hand te zijn’, aldus Brinksma.

Geen vaste woonplek

De Drachtster heeft geen vaste woonplek, hij zwerft van het ene naar het andere adres, maar hij zorgt wel in en om zijn woonplaats voor veel overlast. Op 15 februari werd hij door de politie staande gehouden omdat hij zonder licht fietste. Omdat hij geen id-bewijs op zak had, moest hij mee naar het bureau. Bij de fouillering vond de politie gripzakjes met speed.

Speed in zaklampjes

Een half jaar later was het weer raak. Op 4 september kreeg de politie een melding dat iemand zich verdacht ophield bij een auto. Het bleek wederom om de Drachtster te gaan. Deze keer had hij de speed verstopt in twee zaklampjes waar hij de batterijen uit had gehaald. De volgende dag werd hij weer opgepakt, ditmaal in Leeuwarden. Hij vond dat de politie hem naar Drachten moest brengen.

Geen vat

Toen hem duidelijk werd gemaakt dat dat niet ging gebeuren, schold hij de agenten uit voor ‘kankerlijers’, ‘sukkels’ en ‘vieze homo’. Tijdens dit verhoor zei hij dat hij familie was van de Russische tsaar. Hij werd overgedragen aan de GGZ. Officier van justitie Sus Broekstra wist te melden dat de man deze week alweer was opgepakt. Hij had weer speed bij zich. ‘We krijgen geen vat op hem’, erkende de officier.

Minst slechte optie

Omdat de Drachtster een boete niet kan betalen en een werkstraf waarschijnlijk ook niet te doen is, eiste Broekstra twee weken cel plus een extra lange voorwaardelijke celstraf van zes weken. ‘Als stok achter de deur’. In de gevangenis zou eventueel de hulpverlening iets voor de man kunnen doen. ‘De minst slechte optie’, vond de rechter. Hij vonniste conform de eis.