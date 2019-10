Geen (onvoorwaardelijke) straf in stokoude zaak

Publicatie: vr 25 oktober 2019 13.45 uur

LEEUWARDEN - Het is een bekend probleem binnen de rechtspraak: het duurt vaak erg lang voor zaken aan een rechter worden voorgelegd. Dat heeft verschillende oorzaken: er zijn te weinig rechters en het Openbaar Ministerie (OM), wat de zaken voorbereidt en aan de rechters moet voorleggen, heeft ook te maken met onderbezetting. De verdachten en - eventuele - slachtoffers hebben daar natuurlijk geen boodschap aan. Maar soms kan het grote tijdsverloop in het voordeel van de verdachten uitpakken.

Met elkaar op de vuist

Dat ging zeker op in de zaak die politierechter Klaas Bunk vrijdag voor zich had liggen. Vier verdachten, twee mannen uit Opeinde (32 en 39 jaar), een 29-jarige inwoner van Boelenslaan en een 24-jarige Surhuistervener, waren in Boelenslaan met elkaar op de vuist gegaan. De man uit Boelenslaan en diens halfbroer uit Surhuisterveen aan de ene kant, de twee Peinsters vormden het kamp van de tegenstander.

Oud conflict

Inzet van de knokpartij was een oud conflict om een hennepkwekerij die ooit door de oudste halfbroer en een man uit Surhuisterveen zou zijn gerund. De Surhuistervener - uiteindelijk ontsprong hij de dans en hoefde hij helemaal niet voor te komen - en de twee Peinsters hadden aangestuurd op een confrontatie met de halfbroers, die op dat moment op een verjaardagsfeestje waren. Het kwam tot een treffen, waarbij rake klappen vielen, met rode detectiespray was gespoten en een van de halfbroers zelfs een poos buiten westen was geweest.

Sleutels uit de auto gehaald

De andere broer had op zijn beurt met een parasolstok de voorruit van de auto waarin de drie naar Boelenslaan waren gekomen kapotgeslagen. Hij wilde voorkomen dat het trio zou vertrekken voor de politie arriveerde. Uiteindelijk zou dat ook niet mogelijk zijn geweest, zijn moeder had al de sleutels uit de auto gehaald. De mannen hadden stuk voor stuk behoorlijk wat drank gehad. En ze erkenden, in meer of mindere mate, dat ze een aandeel in de vechtpartij hadden gehad.

Zaak heeft lang op de stapel te plannen zaken gelegen

Waar het om ging was de datum waar op de confrontatie had plaatsgevonden, dat was op 18 december 2016. Dat was een hele poos geleden en de rechter vroeg er speciaal nog aan de officier waarom het zo lang moest duren voor de zaak bij hem op de tafel terecht was gekomen. De officier moest het antwoord schuldig blijven. Ze kon alleen zeggen dat de zaak lang ‘op de stapel te plannen zaken heeft gelegen’.

Voorwaardelijke celstraffen

Ook Lübbers vond dat de zaak eerder op zitting had moeten komen. Als de zaak sneller was behandeld, had ze onvoorwaardelijke gevangenisstraffen geëist, voegde ze eraan toe. In plaats daarvan eiste de officier voor alle vier verdachten een werkstraf van 180 uur. De rechter kwam uiteindelijk met een compleet andere straf op de proppen. Ook Bunk vond dat eigenlijk een lange werkstraf of zelfs een gevangenisstraf op zijn plaats was geweest. Maar na zo lange tijd voegde een onvoorwaardelijke straf volgens de rechter ‘niet zoveel meer toe’. Alle vier verdachten kregen twee weken voorwaardelijke celstraf.