Vrachtwagen gekanteld: chauffeur bekneld

Publicatie: vr 25 oktober 2019 10.37 uur

SUMAR - Op de Centrale As bij Garyp is vrijdagochtend een vrachtwagen gekanteld. De bestuurder van de betonwagen kwam in de berm terecht toen hij wilde invoegen richting Dokkum. De truckmixer kantelde en de bestuurder kwam bekneld te zitten in zijn voertuig. De brandweer moest er aan te pas komen om de chauffeur uit zijn benarde positie te bevrijden.

De oprit naar de Centrale As (richting Dokkum) is door de politie afgezet in verband met de hulpverlening. Het ongeval vond plaats omstreeks 10.13 uur. Er is bovendien één rijstrook afgezet zodat de hulpverleners hun werk kunnen doen. Naast de politie en brandweer was er tevens een ambulance ter plaatse gekomen.

Broekhuizen is later in de ochtend met twee voertuigen ter plaatse gekomen om de betonmixer te bergen. Met een kraan van Vrieswijk is de wagen weer recht gezet. Omstreeks 15.00 uur was de berging grotendeels voltooid.

