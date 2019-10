Doorgaande weg Tytsjerk gaat maand lang dicht

Publicatie: do 24 oktober 2019 19.30 uur

TYTSJERK - De doorgaande weg van Tytsjerk, de Buorren, wordt een maand lang afgesloten voor een aanpassing van de weg. De weg is afgesloten van 28 oktober tot uiterlijk 29 november vanwege het werk.

De weg zal in zijn geheel van asfalt worden. De weg is momenteel nog voorzien van bestrating aan de beide zijkanten. Auto's die over de klinkers rijden, zorgen voor geluidsoverlast en ongewenste trillingen. Er is daarom door de gemeente Tytsjerksteradiel en dorpsbelang besloten om de weg aan te pakken. Op een aantal plekken worden wel goten gestraat langs het asfalt voor de afwatering.

De aannemer begint 28 oktober met het verwijderen van de huidige verharding vanaf de drempel bebouwde-kom zuidzijde (bij de kerk) tot kruispunt De Jister. Deze fase is naar verwachting uiterlijk 29 november gereed. In het voorjaar van 2020 wordt de rest van de doorgaande weg voorzien van een nieuw wegprofiel.