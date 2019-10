File op A7 door meerdere ongevallen

Publicatie: do 24 oktober 2019 17.42 uur

DRACHTEN - Het was donderdag in de avondspits weer zover. Op de A7 bij Drachten (en ook bij Leek) vonden meerdere ongevallen plaats met veelal blikschade. De afhandeling van de ongevallen leidde tot files op de A7. Vooral een ongeval bij Leek in de provincie Groningen leidde tot een file van 8 tot 9 km lengte.

Ter hoogte van Drachtstercompagnie vond er een kop-staartbotsing plaats tussen twee voertuigen. Een ambulance kwam ter plaatse om de inzittenden te controleren maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf heeft beide voertuigen weggesleept. Het verkeer kon het ongeval stapvoets passeren.

Net voor knooppunt Drachten vond even later ook een kop-staartbotsing plaats, vermoedelijk ontstaan in de file. Of er bij dit ongeval ook iemand gewond is geraakt, is op dit moment nog niet bekend.

