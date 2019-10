Fietser geschept op Oude Commissieweg

Publicatie: do 24 oktober 2019 17.23 uur

BURGUM - Een fietser is donderdag rond 16.44 uur gewond geraakt bij een aanrijding op de Oude Commissieweg. De man kwam vanaf de Zomerweg en stak de weg over. De bestuurder van een BWM stond aan de overkant en sloeg - vanuit stilstand - linksaf naar Burgum. Bij het opdraaien schepte hij de fietser die op dat moment overstak. De man zei dat hij de fietser nooit gehad gezien. Mogelijk speelde de relatief laagstaande zon ervoor dat de fietser over het hoofd was gezien.

Zowel de politie als ambulance kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen aan het slachtoffer. De oudere man raakte gewond aan zijn hoofd en been. Na behandeling ter plaatse is het slachtoffer per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis.

