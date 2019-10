7 jaar cel voor dodelijke klap met steigerbuis

Publicatie: do 24 oktober 2019 13.31 uur

LEEUWARDEN - De 26-jarige inwoner van Jubbega die in november vorig jaar een 60-jarige dorpsgenoot met een 8 kilo zware steigerbuis tegen het hoofd sloeg, is door de rechtbank in Leeuwarden voor een poging doodslag veroordeeld tot zeven jaar cel. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). Het slachtoffer raakte door de klap in coma en overleed op 19 december vorig jaar in het UMCG in Groningen.

Steigerbuis door voorraam

Het slachtoffer had gedronken. Hij was naar de woning in de Schoolstraat gegaan om zijn dochter daar weg te halen. Hij was bang dat ze daar drugs gebruikte. De dochter was er wel even geweest, maar de bewoner had haar weggestuurd. De vader begon te schreeuwen en gooide een steigerbuis door het voorraam.

Half krat bier en speed

De verdachte beweerde dat het slachtoffer tijdens een worsteling tegen het hoofd was geschopt. Die lezing is niet door de andere aanwezigen bevestigd. De verdachte zei dat hij door relatieproblemen gestrest was. Hij had ook gedronken – een half krat bier- en voor het eerst in zijn leven speed gehad. Volgens hem kwam het latere slachtoffer zo dreigend over dat hij hem met de steigerbuis had geslagen.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Volgens een psycholoog is de Jubbegaster verminderd toerekeningsvatbaar. De reclassering adviseerde een alcoholverbod en een behandeling voor de drankproblemen. Die voorwaarden zouden gekoppeld moeten worden aan een - deels - voorwaardelijke gevangenisstraf. De rechtbank oordeelde dat het feit en de gevolgen de zaak te ernstig zijn voor het opleggen van een voorwaardelijke straf . De echtgenote en de twee dochters van het slachtoffer kregen schadevergoedingen van € 16.165, € 15.057 en € 15.000 toegewezen.